Президент Ильхам Алиев: Мы как два лидера усиливаем дружеские, братские отношения между Азербайджаном и Грузией

Мы как два лидера усиливаем, укрепляем дружеские, братские отношения между нашими странами народами.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 октября в совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявлении для прессы в Тбилиси.

Подчеркнув, что традиционные встречи служат еще большему сближению наших стран и более тесной дружбе двух народов, глава государства сказал: "На протяжении веков наши народы жили в условиях добрососедства и дружбы. Это так и сегодня. Это важно для обеих наших стран и в то же время является очень важным условием для региона, в том числе, в первую очередь, для Южного Кавказа".