Президент Ильхам Алиев: Если между Арменией и Азербайджаном будет подписан мирный договор, то на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация

Три года назад в результате Второй Карабахской войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, в прошлом месяце он восстановил свой суверенитет над всей страной. А сейчас мы должны активно работать над мирным договором, который будет подписан между Арменией и Азербайджаном. Если мы этого добьемся, - я надеюсь на это, - то тогда на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 октября в совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявлении для прессы в Тбилиси.

Отметив, что страны Южного Кавказа могут начать сотрудничество в трехстороннем формате, глава государства подчеркнул, что оно может быть очень успешным во многих областях, в том числе в сфере транспорта, энергетической безопасности, торговли, взаимного инвестирования. "Сейчас наступил момент и считаю, что упустить этот шанс было бы большой ошибкой", - сказал Президент Азербайджана.