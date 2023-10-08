https://news.day.az/officialchronicle/1604798.html Президент Ильхам Алиев: Реализуемые Азербайджаном и Грузией совместные проекты служат энергетической и транспортной безопасности многих стран
Президент Ильхам Алиев: Реализуемые Азербайджаном и Грузией совместные проекты служат энергетической и транспортной безопасности многих стран
У нас очень большие планы и в энергетической, и в транспортной сферах.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 октября в совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявлении для прессы в Тбилиси.
Подчеркнув, что в этой области достигнуты большие успехи, глава государства сказал: "Реализуемые нами совместные энергетические и транспортные проекты сегодня служат энергетической и транспортной безопасности многих стран".
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