Президент Ильхам Алиев: Реализуемые Азербайджаном и Грузией проекты имеют большое значение не только для Южного Кавказа, но и Евразийского континента

Проекты, реализуемые сегодня Грузией и Азербайджаном совместно и с другими соседними странами, имеют большое значение не только для региона Южного Кавказа, но и Евразийского континента.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 октября в совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявлении для прессы в Тбилиси.

"Мы готовы к этому, у нас сильная политическая воля, уже созданная мощная инфраструктура, и, самое главное, главный фактор - это грузино-азербайджанская дружба и стратегическое партнерство", - подчеркнул глава государства.