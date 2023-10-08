https://news.day.az/officialchronicle/1604807.html Президент Ильхам Алиев: Реализуемые Азербайджаном и Грузией проекты имеют большое значение не только для Южного Кавказа, но и Евразийского континента
Президент Ильхам Алиев: Реализуемые Азербайджаном и Грузией проекты имеют большое значение не только для Южного Кавказа, но и Евразийского континента
Проекты, реализуемые сегодня Грузией и Азербайджаном совместно и с другими соседними странами, имеют большое значение не только для региона Южного Кавказа, но и Евразийского континента.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 октября в совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявлении для прессы в Тбилиси.
"Мы готовы к этому, у нас сильная политическая воля, уже созданная мощная инфраструктура, и, самое главное, главный фактор - это грузино-азербайджанская дружба и стратегическое партнерство", - подчеркнул глава государства.
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