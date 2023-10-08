https://news.day.az/officialchronicle/1604847.html От имени премьер-министра Ираклия Гарибашвили дан обед в честь Президента Ильхама Алиева
От имени премьер-министра Ираклия Гарибашвили дан обед в честь Президента Ильхама Алиева
8 октября в Тбилиси от имени премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили дан обед в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, передает Trend.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре