От имени премьер-министра Ираклия Гарибашвили дан обед в честь Президента Ильхама Алиева

8 октября в Тбилиси от имени премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили дан обед в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, передает Trend.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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