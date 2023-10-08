https://news.day.az/officialchronicle/1604850.html Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Грузию
Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Грузию
8 октября завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Грузию.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели, где развевались государственные флаги Азербайджана и Грузии, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президента Азербайджана проводил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
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