Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Грузию

8 октября завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Грузию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели, где развевались государственные флаги Азербайджана и Грузии, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президента Азербайджана проводил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.