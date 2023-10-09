На строительство дороги в Сиязане выделены 8,8 миллиона манатов

На строительство автодороги Сиязань-Даг Гушчу-Арзикюш Сиязанского района выделены 8,8 миллиона манатов.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики,постановляется в целях строительства автомобильной дороги Сиязань-Даг Гушчу-Арзикюш, соединяющей 9 населенных пунктов с населением одна тысяча человек, в соответствии с подпунктом 1.31.9 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 8,8 миллиона (восемь миллионов восемьсот тысяч) манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.