https://news.day.az/officialchronicle/1605403.html Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 27-го заседания Совета министров стран ОЭС
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 27-го заседания Совета министров стран ОЭС
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 27-го заседания Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Шуше.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.
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