Президент Ильхам Алиев: На днях был выявлен факт разрушения армянами мечети Малыбейли и ее использования в качестве хлева

На днях был выявлен факт разрушения армянами мечети Малыбейли и ее использования в качестве хлева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева, адресованном участникам 27-го заседания Совета министров стран-участниц Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Шуше.

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