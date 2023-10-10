https://news.day.az/officialchronicle/1605417.html Президент Ильхам Алиев: На днях был выявлен факт разрушения армянами мечети Малыбейли и ее использования в качестве хлева
Президент Ильхам Алиев: На днях был выявлен факт разрушения армянами мечети Малыбейли и ее использования в качестве хлева
На днях был выявлен факт разрушения армянами мечети Малыбейли и ее использования в качестве хлева.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева, адресованном участникам 27-го заседания Совета министров стран-участниц Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Шуше.
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