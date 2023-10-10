Президент Ильхам Алиев: Достигнута договоренность о строительстве автомобильной и железной дороги в Нахчыван через территорию Ирана

Достигнута договоренность о строительстве автомобильной и железной дороги в Нахчыван через территорию Ирана.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева, адресованном участникам 27-го заседания Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Шуше.

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