https://news.day.az/officialchronicle/1605421.html Президент Ильхам Алиев: Достигнута договоренность о строительстве автомобильной и железной дороги в Нахчыван через территорию Ирана
Президент Ильхам Алиев: Достигнута договоренность о строительстве автомобильной и железной дороги в Нахчыван через территорию Ирана
Достигнута договоренность о строительстве автомобильной и железной дороги в Нахчыван через территорию Ирана.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева, адресованном участникам 27-го заседания Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Шуше.
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