https://news.day.az/officialchronicle/1605422.html Президент Ильхам Алиев: Восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре проводятся в соответствии с концепцией "умный город" и "умное село"
Президент Ильхам Алиев: Восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре проводятся в соответствии с концепцией "умный город" и "умное село"
Восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре проводятся в соответствии с концепцией "умный город" и "умное село".
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева, адресованном участникам 27-го заседания Совета министров стран-участниц Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Шуше.
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