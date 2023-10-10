Президент Ильхам Алиев: Восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре проводятся в соответствии с концепцией "умный город" и "умное село"

Восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре проводятся в соответствии с концепцией "умный город" и "умное село".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева, адресованном участникам 27-го заседания Совета министров стран-участниц Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Шуше.

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