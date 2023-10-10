https://news.day.az/officialchronicle/1605458.html Президент Ильхам Алиев утвердил документ о международной организации труда
Президент Ильхам Алиев утвердил документ о международной организации труда
Утвержден "Документ о внесении изменений в устав международной организации труда от 1986 года".
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим 10 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.
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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.
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