Назначен новый посол Азербайджана в Индии

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Эльчина Гусейнли чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Индия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Индия назначен Эльчин Нариман оглы Гусейнли.

Отметим, что другим распоряжением главы государства Ашраф Фархад оглу Шихалиев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Индия, а также в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, Мальдивской Республике, Непале, Народной Республике Бангладеш и Королевстве Бутан.