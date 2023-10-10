Президент Ильхам Алиев назначил посла в Эфиопии

Руслан Рафаэль оглу Насибов назначен Чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 10 октября соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.