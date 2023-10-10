https://news.day.az/officialchronicle/1605464.html Президент Ильхам Алиев назначил посла в Эфиопии - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев назначил посла в Эфиопии - Распоряжение
Руслан Рафаэль оглу Насибов назначен Чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 10 октября соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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