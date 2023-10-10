https://news.day.az/officialchronicle/1605494.html Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации
Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации
10 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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