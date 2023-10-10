Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации

10 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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