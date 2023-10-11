Президент Ильхам Алиев: Сегодня идет процесс зачистки территорий Азербайджана от бандформирований

Сегодня идет процесс зачистки территорий Азербайджана от бандформирований.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с участниками 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

"Неоднократные призывы к Армении положить конец территориальным претензиям Азербайджана получили очень странную реакцию, о которой тоже хотел бы вас проинформировать. Год назад, в октябре прошлого года на встрече с международными партнерами руководства Армении и Азербайджана было принято заявление, в котором обе страны признали территориальную целостность друг друга и приверженность к Алма-Атинской декларации 1991 года, которая и подтверждала территориальную целостность всех наших стран. Мы посчитали это важным шагом со стороны Армении, которая наконец-то откажется от территориальных претензий к Азербайджану. Но, к сожалению, наши надежды не оправдались. На словах и на бумаге признавая территориальную целостность Азербайджана, армянское руководство на деле делало все в противоположном направлении. Неоднократные призывы Азербайджана прекратить провокационные действия, к сожалению, не были восприняты со всей серьезностью. Ситуация еще больше обострилась, когда 2 сентября этого года премьер-министр Армении направил письмо, поздравление в связи с годовщиной создания так называемой "Нагорно-Карабахской республики". Это был переход красной черты, который Азербайджан, естественно, терпеть не мог. Это было явным притязанием на нашу территорию. 9 же сентября так называемые власти так называемого Нагорного Карабаха провели в кавычках выборы, выбрали себе нового руководителя, что явилось уже полным игнорированием существующих реалий и не оставило Азербайджану никакого выбора, кроме как провести антитеррористическую операцию, которая была проведена 19 сентября, и полностью восстановить наш суверенитет. В результате операции, которая длилась менее суток, армянская армия в Карабахе была полностью разоружена, многотысячный контингент, а их было от 10 до 15 тысяч, был обезоружен, и полный контроль над территорией был установлен. Параллельно с этим, мы уже публично опубликовали план реинтеграции армянского населения Карабаха, который также есть в интернете. И был сделан призыв к армянскому населению оставаться в своих домах, поскольку операция наша носила очень точечный характер. Гражданская инфраструктура, гражданские объекты и гражданские лица не пострадали и, как я уже сказал, вся операция длилась менее 24 часов. Этого хватило для того, чтобы незаконные вооруженные формирования Армении полностью были деморализованы и, по существу, сдались. Сегодня идет процесс зачистки территорий от бандформирований. По нашим данным, еще существуют определенные группы, которые скрываются на этой территории. После 20 сентября были вооруженные провокации в Карабахе. Территория достаточно большая, гористая, лесистая, поэтому нам потребуется время для того, чтобы полностью зачистить территорию от бандформирований. Вот, в принципе, такая история вопроса", - сказал глава государства.