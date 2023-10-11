Президент Ильхам Алиев утвердил протокол, подписанный между Азербайджаном и Узбекистаном

Президент Ильхам Алиев утвердил закон об утверждении "Протокола о внесении изменений в соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о создании Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда от 24 февраля 2023 года".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в названии соглашения слова "Азербайджано-узбекский инвестиционный фонд" заменяются словами "Азербайджано-узбекская инвестиционная компания (Фонд)".