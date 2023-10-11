В суды Азербайджана назначены новые судьи

11 октября Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении судей ряда судов первой инстанции и изменении обязанностей судей некоторых судов первой инстанции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.