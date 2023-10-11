https://news.day.az/officialchronicle/1605682.html В суды Азербайджана назначены новые судьи - Распоряжение
В суды Азербайджана назначены новые судьи - Распоряжение
11 октября Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении судей ряда судов первой инстанции и изменении обязанностей судей некоторых судов первой инстанции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
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