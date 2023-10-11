Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда придавал большое значение участию в работе СНГ

Азербайджан всегда придавал большое значение участию в работе СНГ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ 11 октября.

Отметив, что по всем направлениям существуют очень тесные контакты, в том числе в сфере укрепления безопасности, глава государства заявил: "В нынешней сложной международной обстановке ваша работа, а также взаимодействие между коллегами приобретают особую важность, поскольку угрозы растут, появляются новые очаги нестабильности, и от оперативной работы ваших структур во многом зависит и стабильность, и безопасность наших стран".

Особо подчеркнув необходимость постоянного обмена оперативной информацией, Президент Азербайджана сказал: "Информация имеет важное значение, в том числе с точки зрения оперативности ее получения и реакции на нее. И, конечно же, тесное взаимодействие между нашими странами создает прекрасные возможности для того, чтобы сотрудничество было искренним, целенаправленным, нацеленным на результат и на ликвидацию либо профилактику возможных угроз".