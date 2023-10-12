Президент Ильхам Алиев поздравил короля Испании с национальным праздником

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Испании Филиппу VI по случаю национального праздника Королевства Испания, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.