https://news.day.az/officialchronicle/1605886.html Президент Ильхам Алиев поздравил короля Испании с национальным праздником
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Испании с национальным праздником
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Испании Филиппу VI по случаю национального праздника Королевства Испания, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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