https://news.day.az/officialchronicle/1605981.html Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан - ФОТО
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан - ФОТО
12 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызскую Республику для участия в заседании Совета глав государств СНГ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту "Манас" города Бишкек в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президента Азербайджана встречали председатель Кабинета Министров Кыргызстана - руководитель Администрации Президента Акылбек Джапаров и другие официальные лица.
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