Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан

12 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызскую Республику для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту "Манас" города Бишкек в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президента Азербайджана встречали председатель Кабинета Министров Кыргызстана - руководитель Администрации Президента Акылбек Джапаров и другие официальные лица.