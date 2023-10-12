В Бишкеке началась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Владимиром Путиным

12 октября в Бишкеке началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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