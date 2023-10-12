https://news.day.az/officialchronicle/1606042.html В Бишкеке началась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Владимиром Путиным - ФОТО
В Бишкеке началась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Владимиром Путиным - ФОТО
12 октября в Бишкеке началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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