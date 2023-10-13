https://news.day.az/officialchronicle/1606114.html Хроника Победы (13.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Молюсь за жизнь и здоровье каждого азербайджанского солдата! - ВИДЕО
Хроника Победы (13.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Молюсь за жизнь и здоровье каждого азербайджанского солдата! - ВИДЕО
13 октября 2020 года Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Молюсь за жизнь и здоровье каждого азербайджанского солдата! Пусть Всевышний бережет каждого из них в этой священной борьбе за Родину! Карабах - это Азербайджан!"
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