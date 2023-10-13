Президент Ильхам Алиев: Дружеские и братские отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном успешно развиваются

Дружеские и братские отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном успешно развиваются.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев сказал в ходе заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств в узком составе.

"Достигнутые договоренности во время взаимных визитов глав государств выполняются. Азербайджан начал реализацию инвестиционных проектов в Кыргызстане. В целях углубления сотрудничества создан Азербайджано-кыргызский инвестиционный фонд", - отметил глава государства, поздравив Кыргызстан с успехами в социально-экономическом развитии страны.