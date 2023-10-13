https://news.day.az/officialchronicle/1606253.html Президент Ильхам Алиев выразил благодарность коллегам за поддержку кандидатуры Азербайджана на проведение третьих Игр СНГ в 2025 году
Президент Ильхам Алиев выразил благодарность коллегам за поддержку кандидатуры Азербайджана на проведение третьих Игр СНГ в 2025 году
Гуманитарная сфера является одной из основных в рамках нашего Содружества. Азербайджан вносит большой вклад в дело развития наших отношений в этой сфере.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в ходе заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств в узком составе.
Глава государства выразил благодарность коллегам за поддержку кандидатуры Азербайджана на проведение третьих Игр СНГ в 2025 году.
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