Президент Ильхам Алиев выразил благодарность коллегам за поддержку кандидатуры Азербайджана на проведение третьих Игр СНГ в 2025 году

Гуманитарная сфера является одной из основных в рамках нашего Содружества. Азербайджан вносит большой вклад в дело развития наших отношений в этой сфере.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в ходе заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств в узком составе.

Глава государства выразил благодарность коллегам за поддержку кандидатуры Азербайджана на проведение третьих Игр СНГ в 2025 году.