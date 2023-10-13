Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии награждения Шавката Мирзиёева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии награждения Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева почетным знаком содружества независимых государств (СНГ) за вклад в развитие СНГ в Бишкеке.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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