https://news.day.az/officialchronicle/1606328.html Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств, участвующих в заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке
Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств, участвующих в заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке
13 октября в Бишкеке был организован официальный прием в честь глав государств, участвующих в заседании Совета глав государств СНГ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре