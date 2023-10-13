Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств, участвующих в заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке

13 октября в Бишкеке был организован официальный прием в честь глав государств, участвующих в заседании Совета глав государств СНГ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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