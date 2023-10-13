https://news.day.az/officialchronicle/1606337.html Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Кыргызстан
Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Кыргызстан
13 октября завершился визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Кыргызскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Бишкекском международном аэропорту "Манас" в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Президента Азербайджана провожали официальные лица.
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