Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Кыргызстан

13 октября завершился визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Кыргызскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Бишкекском международном аэропорту "Манас" в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президента Азербайджана провожали официальные лица.