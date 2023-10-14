Президент Ильхам Алиев принял Президента Турецкой Республики Северного Кипра

14 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется