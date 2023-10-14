https://news.day.az/officialchronicle/1606569.html Утверждено соглашение о создании азербайджано-узбекской инвестиционной компании - Распоряжение
Утверждено соглашение о создании азербайджано-узбекской инвестиционной компании - Распоряжение
Утверждено соглашение о создании азербайджано-узбекской инвестиционной компании.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим 14 октября соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Новость обновляется
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре