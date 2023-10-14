Утверждено соглашение о создании азербайджано-узбекской инвестиционной компании.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим 14 октября соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Новость обновляется

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.