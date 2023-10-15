Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Тертерский район

15 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Тертерский район.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства принял участие в открытии парка отдыха в поселке Суговушан Тертерского района.

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