Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию после ремонтно-восстановительных работ Суговушанского водохранилища в Тертерском районе

15 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию после ремонтно-восстановительных работ Суговушанского водохранилища в Тертерском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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