https://news.day.az/officialchronicle/1606671.html Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию после ремонтно-восстановительных работ Суговушанского водохранилища в Тертерском районе - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию после ремонтно-восстановительных работ Суговушанского водохранилища в Тертерском районе - ФОТО
15 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию после ремонтно-восстановительных работ Суговушанского водохранилища в Тертерском районе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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