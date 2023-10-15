Президент Ильхам Алиев водрузил Государственный флаг Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища

15 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев водрузил Государственный флаг Азербайджанской Республики на территории Сарсангского водохранилища.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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