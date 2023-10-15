https://news.day.az/officialchronicle/1606678.html Президент Ильхам Алиев водрузил Государственный флаг Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища - ФОТО
Президент Ильхам Алиев водрузил Государственный флаг Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища - ФОТО
15 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев водрузил Государственный флаг Азербайджанской Республики на территории Сарсангского водохранилища.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре