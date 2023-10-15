https://news.day.az/officialchronicle/1606679.html Президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Агдере - ФОТО
Президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Агдере - ФОТО
15 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Агдере.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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