Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительства автодороги Агдам-Физули

15 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительства автодороги Агдам-Физули.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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