https://news.day.az/officialchronicle/1606726.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ завоевал такую Победу, которая останется с нами навечно
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ завоевал такую Победу, которая останется с нами навечно
Азербайджанский народ завоевал такую Победу, которая и стала притчей во языцех, и останется с нами навечно.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления после поднятия Государственного флага Азербайджанской Республики в городе Ханкенди 15 октября.
"Эта Победа останется в нашей истории навечно. Грядущие поколения будут всегда и по праву гордиться этой Победой", - добавил глава государства.
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