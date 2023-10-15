Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ завоевал такую Победу, которая останется с нами навечно

Азербайджанский народ завоевал такую Победу, которая и стала притчей во языцех, и останется с нами навечно.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления после поднятия Государственного флага Азербайджанской Республики в городе Ханкенди 15 октября.

"Эта Победа останется в нашей истории навечно. Грядущие поколения будут всегда и по праву гордиться этой Победой", - добавил глава государства.