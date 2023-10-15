https://news.day.az/officialchronicle/1606736.html Президент Ильхам Алиев о главарях сепаратистов: Называвшие себя «президентами» три клоуна сейчас ждут заслуженного наказания
Президент Ильхам Алиев о главарях сепаратистов: Называвшие себя «президентами» три клоуна сейчас ждут заслуженного наказания
Называвшие себя "президентами" три клоуна сейчас ждут заслуженного наказания.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления после поднятия Государственного флага Азербайджанской Республики в городе Ханкенди 15 октября.
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