https://news.day.az/officialchronicle/1606741.html Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам торжественного мероприятия, посвященного 30-летию ТЮРКСОЙ
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам торжественного мероприятия, посвященного 30-летию ТЮРКСОЙ
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам торжественного мероприятия, посвященного 30-летию ТЮРКСОЙ.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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