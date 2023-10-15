Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам торжественного мероприятия, посвященного 30-летию ТЮРКСОЙ

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам торжественного мероприятия, посвященного 30-летию ТЮРКСОЙ.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке