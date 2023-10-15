Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда выражал поддержку ТЮРКСОЙ

Азербайджан всегда выражал поддержку ТЮРКСОЙ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в поздравительном письме, адресованном участникам торжественного мероприятия, посвященного 30-летию ТЮРКСОЙ.

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