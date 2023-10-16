Президент Ильхам Алиев о сепаратистах: Болезнь «великая Армения» сделала их несчастными

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил сегодня Ханкенди. Осмотрев один из кабинетов главарей сепаратистов, глава государства обратил внимание на псевдоисторическую карту "великой Армении" на столе, передает Day.Az.

"Вот она, их болезнь, "великая Армения". Именно она сделала их несчастными", - сказал Президент Ильхам Алиев.