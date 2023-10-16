https://news.day.az/officialchronicle/1606899.html Президент Ильхам Алиев заложил фундамент третьего жилого комплекса в городе Физули
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент третьего жилого комплекса в городе Физули
16 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент третьего жилого комплекса в городе Физули.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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