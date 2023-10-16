Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента детского сада на 240 мест в городе Физули

16 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент детского сада на 240 мест в городе Физули.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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