https://news.day.az/officialchronicle/1606908.html Президент Ильхам Алиев заложил фундамент административного здания в городе Физули - ФОТО
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент административного здания в городе Физули - ФОТО
16 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент административного здания в городе Физули.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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