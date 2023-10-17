https://news.day.az/officialchronicle/1607131.html В «День города Физули» Президент Ильхам Алиев встретился с переселившимися в Физули жителями и представителями общественности района - ФОТО
В «День города Физули» Президент Ильхам Алиев встретился с переселившимися в Физули жителями и представителями общественности района - ФОТО
17 октября в "День города Физули" Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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