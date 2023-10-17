Президент Ильхам Алиев: Возвращение молодых физулинцев на свои родные земли показывает величие нашего народа

Рад, что и молодое поколение - молодое поколение физулинцев решило приехать на родную землю. Это действительно большое событие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на состоявшейся 17 октября встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в "День города Физули".

"Это показывает величие нашего народа. Это показывает, что мы - народ, привязанный к своей родной земле", - отметил глава государства.