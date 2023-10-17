Президент Ильхам Алиев: Первый градостроительный проект мы реализуем в Физули

Все наши города будут такими, как Физули, потому что потому что наш первый градостроительный проект реализуется в Физули.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на состоявшейся 17 октября встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в "День города Физули".

"Правда, лачинцы вернулись в родные края несколько раньше, чем физулинцы. Но поскольку армяне проводили незаконное заселение в городе Лачин, часть зданий там осталась, и мы лишь восстановили эти дома, создав прекраснейшие условия. Таким образом, была обеспечена сохранность прежнего градостроительного ландшафта Лачина. Здесь же город полностью перестраивается", - подчеркнул глава государства.