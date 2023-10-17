Президент Ильхам Алиев: На примере Физули весь мир должен увидеть, что такое зверство армян

На примере Физули весь мир, даже те, кто не хочет этого видеть, видят и должны видеть, в чем заключается зверство армян.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на состоявшейся 17 октября встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в "День города Физули".

"Когда мы на протяжении многих лет пытались донести до мирового сообщества правду о нашей карабахской боли, некоторые не верили, а были и те, кто не хотел верить в это. У нас на руках не было достаточных доказательств. Мы знали, что все разрушено, разгромлено, но что до такой степени даже не могли себе представить, потому что в то время государство-оккупант никому не позволяло посещать этот регион, это было запрещено. Почему? Потому что каждый человек, приехавший сюда, увидел бы, что такое зверство армян. Его проявления видны повсюду", - отметил глава государства.