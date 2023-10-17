Президент Ильхам Алиев: По итогам реализации первого этапа Программы «Великого возвращения» в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тысяч человек

По итогам реализации первого этапа нашей Программы "Великого возвращения" - в конце 2026 года - в Физулинском районе будут проживать 22 тысячи человек, а в Карабахе и Восточном Зангезуре в целом - 140 тысяч человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на состоявшейся 17 октября встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в "День города Физули".

Глава государства подчеркнул, что это самый минимальный показатель. "Я уверен, что поселится еще больше людей, потому что, во-первых, у нас есть возможности, есть воля, принята Программа "Великого возвращения", она успешно реализуется, она перевыполняется, и главный фактор в том, что наши бывшие переселенцы с нетерпением ждут этих дней", - сказал Президент Азербайджана.