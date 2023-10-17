Президент Ильхам Алиев: Уверен, что Карабах станет стимулирующей силой в экономике Азербайджана

Город Физули обладает своими возможностями для занятости. Конечно же, граждане, которые расселяются и будут расселены в селах, будут заняты в традиционных отраслях, и государство со своей стороны поможет им. Будет реализована программа самозанятости, чтобы жизнь здесь кипела.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на состоявшейся 17 октября встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в "День города Физули".

Выразив уверенность в том, что через определенное время Карабах станет стимулирующей силой в экономике Азербайджана, глава государства отметил: "Потому что подъем нашей экономики вот отсюда станет большим вкладом и в общее развитие".