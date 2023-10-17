Президент Ильхам Алиев: Каким бы сильным ни было государство, Победу завоевывают солдаты, офицеры

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что каким бы сильным ни было государство, как бы оно ни было вооружено, насколько правильно ни были бы спланированы военные операции, Победу завоевывают солдаты, офицеры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на состоявшейся 17 октября встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в "День города Физули".

"Он (солдат, офицер - ред.) идет, он грудью идет на смерть и поднимает Флаг именно он. Их героизм никогда не должен быть стерт и не сотрется из нашей памяти", - подчеркнул глава государства.